Кризис

За 2016 год объем активов 200 крупнейших банков снизился на 3 трлн рублей

По итогам 2016 года объем активов 200 крупнейших российских банков снизился почти на 3 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Основную роль в снижении активов сыграло уменьшение портфеля кредитов юрлиц — почти на 2 трлн руб. Только в декабре они снизились на 930 млрд руб. А крупнейшее падение корпоративных кредитов случилось в марте и составило почти 1,5 трлн руб.



По данным аналитиков, главный итог 2016 года для банковской системы — продолжившееся сжатие. Если в начале года кредитных организаций в России было под 700, то в конце — уже меньше 600. В 2016 году приказ о прекращении деятельности регулятор направил 89 банкам, на которые приходилось более 1 трлн руб. активов и 490 млрд руб. вкладов граждан. Крупнейшими из закрытых оказались Внешпромбанк, Интеркоммерц и Росинтербанк (более 480 млрд руб. активов и почти 200 млрд руб. вкладов физлиц).



Вклады в прошлом году выросли на 1,3 трлн руб., а остатки на расчетных счетах — на 0,5 трлн руб. Однако в 2015 году депозиты физлиц увеличились на 4,3 трлн руб., то есть более чем втрое против прошлогоднего роста, а остатки на расчетных счетах — и вовсе вчетверо. Про активы и кредиты юрлиц и говорить нечего: они в 2015 году увеличились на 5,2 трлн и 4,3 трлн руб. соответственно.

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