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Правительство РФ предложило установить приоритет ремонта автомобиля над выплатой по ОСАГО
30 январь 2017 (09:05)
УрБК, Москва, 30.01.2017. Правительство РФ предложило поправки к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)», благодаря которым будет установлен приоритет ремонта автомобиля над страховой выплатой.
«Поправками к законопроекту предлагается преимущественный способ возмещения вреда, причиненного зарегистрированному в России легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина, путем организации и оплаты страховщиком восстановительного ремонта транспортного средства на станции технического обслуживания, с которой у страховщика заключен договор», — сообщается на сайте кабмина.
При этом устанавливаются преимущества «возмещения вреда в натуре по сравнению с денежной формой (не учитывается износ заменяемых деталей), предусматриваются нормы, направленные на обеспечение качества восстановительного ремонта».
«Поправками к законопроекту предлагается преимущественный способ возмещения вреда, причиненного зарегистрированному в России легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина, путем организации и оплаты страховщиком восстановительного ремонта транспортного средства на станции технического обслуживания, с которой у страховщика заключен договор», — сообщается на сайте кабмина.
При этом устанавливаются преимущества «возмещения вреда в натуре по сравнению с денежной формой (не учитывается износ заменяемых деталей), предусматриваются нормы, направленные на обеспечение качества восстановительного ремонта».
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