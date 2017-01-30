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Правительство РФ предложило установить приоритет ремонта автомобиля над выплатой по ОСАГО

УрБК, Москва, 30.01.2017. Правительство РФ предложило поправки к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)», благодаря которым будет установлен приоритет ремонта автомобиля над страховой выплатой.



«Поправками к законопроекту предлагается преимущественный способ возмещения вреда, причиненного зарегистрированному в России легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина, путем организации и оплаты страховщиком восстановительного ремонта транспортного средства на станции технического обслуживания, с которой у страховщика заключен договор», — сообщается на сайте кабмина.



При этом устанавливаются преимущества «возмещения вреда в натуре по сравнению с денежной формой (не учитывается износ заменяемых деталей), предусматриваются нормы, направленные на обеспечение качества восстановительного ремонта».

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