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ФАС нашла в деятельности Сбербанка нарушение закона о закупках

УрБК, Москва, 27.01.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила в деятельности ПАО «Сбербанк» нарушение Закона о закупках — компания поспешила с заключением договора с подрядчиком после запроса котировок по техническому обслуживанию своего автопарка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Соответствующая жалоба поступила в антимонопольную службу от ООО «ВИП Трейд», при ее рассмотрении комиссия ФАС России усмотрела данное нарушение и предписала банку внести изменение в положение о закупке.



В частности, комиссия ФАС России выявила, что в конкурсной документации не установлен срок заключения договора. Общество заключило контракт с победителем конкурса уже на следующий день после подведения итогов запроса котировок, что по мнению антимонопольной службы, незаконно.



«Преждевременное заключение договора лишает предпринимателей возможности обжалования и досудебного восстановления своих прав», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна.



ПАО «Сбербанк» оспорило решение ФАС России, однако Арбитражный суд Москвы подтвердил правильность выводов антимонопольного ведомства и отказал компании в удовлетворении заявленных требований.

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