ТД «ММК» приобрел металлотрейдера и переработчика «Кама-Трейд Татарстан»

УрБК, Магнитогорск, 19.11.2025. ООО «Торговый дом ММК», дочернее общество ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»), завершило сделку по приобретению 100% долей в компаниях ООО «Кама-Трейд Татарстан» и ООО ТД «Кама-Трейд Татарстан».

В пресс-службе ПАО «ММК» сообщили, что «Кама-Трейд Татарстан» имеет более чем 15 лет опыта работы на рынке и специализируется на высококачественной EPS-очистке металла, а также комплексном обеспечении металлопрокатом автопроизводителей и компаний из других отраслей, предъявляющих высокие требования к качеству поверхности металлопроката.

«Приобретение актива, включающего в себя оборудованные складские и производственные площади, полностью отвечает стратегическим приоритетам группы ПАО «ММК» и позволит укрепить позиции компании в одном из ключевых регионов присутствия, нарастить поставки высокотехнологичного проката предприятиям автомобильной промышленности и оптимизировать операционные затраты. EPS-очистка металла (Eco Pickled Surface, эко-травление поверхностей) — технология, разработанная как экологически безопасная альтернатива кислотному травлению, не требует применения опасных химикатов. Цель этого метода — удалить поверхностные оксиды (прокатную окалину) и очистить поверхность металла», — рассказали в пресс-службе.