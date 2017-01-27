Кризис

Продажи новостроек в Екатеринбурге в 2016 году сократились на 26%

27 январь 2017 (13:06)

В январе-декабре 2016 года общая площадь проданного жилья физическим лицам в Свердловской области составила 455,7 тыс. кв. метров (в 2015 году — 679,9 тыс. кв. м.). Об этом сообщает Свердловскстат.

В Екатеринбурге застройщики реализовали 405,7 тыс. кв. м., что на 26% ниже уровня предыдущего года (547,3 тыс. кв. м.).

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