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Количество прибыльных банков в 2016 году снизилось на 20%

УрБК, Москва, 27.01.2017. Количество прибыльных кредитных организаций в 2016 году сократилось до 445 с 553, или на 20%. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные ЦБ РФ.



При этом количество действующих кредитных организаций за 2016 год уменьшилось на 110, до 623 с 733.



Совокупный убыток банков, получивших отрицательный финансовый результат в 2016 году, составил 362,2 млрд руб. против 543,8 млрд руб. у банков этой группы годом ранее.



Совокупная доналоговая прибыль прибыльных банков в 2016 году составила 1 трлн 291,9 млрд руб., что на 76% больше аналогичного показателя 2015 года (735,8 млрд руб.).



В результате совокупная сальдированная доналоговая прибыль кредитных организаций РФ в 2016 году составила 929,7 млрд руб., увеличившись на 47% по сравнению с 632,0 млрд руб. в 2015 году.

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