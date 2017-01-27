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Александр Новиков приостановил выплаты пайщикам «Бухты Квинс»
27 январь 2017 (10:37)
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. Художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады, шансонье Александр Новиков приостановил выплаты пайщикам ЖСК «Бухта Квинс». Об этом сообщила УрБК председатель жилищно-строительного кооператива Зиля Булатова.
Как пояснил пайщикам его бизнес-партнер, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, причиной этого стало решение суда об аресте принадлежащего Новикову участка земли в Екатеринбурге, который он планировал использовать в качестве залога для банка.
«М. Шилиманов сказал, что в связи с арестом земельного участка выплаты пайщикам вообще под вопросом. Получили свои деньги только 8 человек, остальные ждут решения. В настоящее время средств на выплаты у Новикова нет: чтобы их найти, бард собирался заложить землю», — рассказала З. Булатова.
Напомним, 23 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». В конце декабря 2016 года следствие предъявило экс-заместителю экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову и худруку Театра эстрады Александру Новикову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. После этого шансонье заявил о намерении вернуть пайщикам деньги и начал их выплачивать. Однако 25 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение об аресте принадлежащего Новикову земельного участка под поселком «Бухта Квинс», и выплаты прекратились.
Как пояснил пайщикам его бизнес-партнер, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, причиной этого стало решение суда об аресте принадлежащего Новикову участка земли в Екатеринбурге, который он планировал использовать в качестве залога для банка.
«М. Шилиманов сказал, что в связи с арестом земельного участка выплаты пайщикам вообще под вопросом. Получили свои деньги только 8 человек, остальные ждут решения. В настоящее время средств на выплаты у Новикова нет: чтобы их найти, бард собирался заложить землю», — рассказала З. Булатова.
Напомним, 23 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». В конце декабря 2016 года следствие предъявило экс-заместителю экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову и худруку Театра эстрады Александру Новикову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. После этого шансонье заявил о намерении вернуть пайщикам деньги и начал их выплачивать. Однако 25 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение об аресте принадлежащего Новикову земельного участка под поселком «Бухта Квинс», и выплаты прекратились.
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