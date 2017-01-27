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Александр Новиков приостановил выплаты пайщикам «Бухты Квинс»

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. Художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады, шансонье Александр Новиков приостановил выплаты пайщикам ЖСК «Бухта Квинс». Об этом сообщила УрБК председатель жилищно-строительного кооператива Зиля Булатова.



Как пояснил пайщикам его бизнес-партнер, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, причиной этого стало решение суда об аресте принадлежащего Новикову участка земли в Екатеринбурге, который он планировал использовать в качестве залога для банка.



«М. Шилиманов сказал, что в связи с арестом земельного участка выплаты пайщикам вообще под вопросом. Получили свои деньги только 8 человек, остальные ждут решения. В настоящее время средств на выплаты у Новикова нет: чтобы их найти, бард собирался заложить землю», — рассказала З. Булатова.



Напомним, 23 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». В конце декабря 2016 года следствие предъявило экс-заместителю экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову и худруку Театра эстрады Александру Новикову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. После этого шансонье заявил о намерении вернуть пайщикам деньги и начал их выплачивать. Однако 25 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение об аресте принадлежащего Новикову земельного участка под поселком «Бухта Квинс», и выплаты прекратились.

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