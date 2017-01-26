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В Екатеринбурге подмосковный коммерсант обвиняется в даче полицейскому 60 тыс. рублей взятки

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. Второй отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области предъявил 39-летнему представителю одной из коммерческих организаций обвинение по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.



По версии следствия, днем 22 декабря 2016 года обвиняемый в одном из кабинетов ГУ МВД России по Свердловской области передал в качестве взятки 60 тыс. руб. начальнику одного из структурных подразделений службы тыла областного главка полиции.



При этом сотрудник полиции, к которому обвиняемый еще накануне обращался с предложением денег, проинформировал об этом оперативников управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Передача взятки происходила под их контролем, после чего представитель коммерческой организации и был задержан.



«Установлено, что обвиняемый рассчитывал на то, что сотрудник службы тыла за указанную взятку составит и подпишет документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы совершенной юридическим лицом, представителем которого выступал обвиняемый, поставке аккумуляторов для полицейских раций в рамках заключенного контракта. Проявив принципиальность, страж порядка не принял взятку и не стал оформлять нужные злоумышленнику документы», — сказано в сообщении.



В настоящее время по уголовному делу следователем СКР выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



В свою очередь, официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что предприниматель был приезжим — из города Лобня Московской области. Он предложил взятку начальнику Центра информационных технологий, связи и защиты информации, полковнику внутренней службы Денису Машаракину через его подчиненного, руководителя отдела развития радиосвязи подполковника Андрея Васильева.



Подозреваемый арестован и содержится под стражей в СИЗО Екатеринбурга. Санкцией части 3 статьи 291 УК РФ предусмотрено наказание в виде крупного штрафа либо лишения свободы на срок до восьми лет.



«За проявленную принципиальность по отношению к коррупционному преступлению подполковника Андрея Васильева и полковника Дениса Машаракина руководством ГУ МВД области принято решение о поощрении», — подчеркнул В. Горелых.

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