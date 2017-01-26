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Прокуратура через суд обязала реконструировать очистные сооружения в Верхней Туре

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала реконструировать очистные сооружения в Верхней Туре.



«В ходе надзорных мероприятий установлено, что городские очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод, сбрасываемых в реку Туру. Кроме того, у ООО «Региональные коммунальные системы» отсутствует специальное разрешение на сброс загрязняющих веществ в водный объект», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По результатам проверки надзорное ведомство обратилось в Кушвинский городской суд с иском к администрации Верхней Туры и ООО «Региональные коммунальные системы».



Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. На предприятие возложена обязанность прекратить экологически вредную деятельность по сбросу неочищенных сточных вод в реку Тура.



А именно суд обязал администрацию муниципалитета осуществить финансирование и организовать работу по подготовке проектно-сметной документации для строительства или реконструкции очистных сооружений и объектов системы водоотведения (канализационные коллекторы, канализационные насосные станции) в течение двух лет.



После этого городские власти обязаны осуществить финансирование и организовать работу по строительству или реконструкции очистных сооружений и объектов системы водоотведения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обеспечив их эксплуатацию в исправном состоянии и осуществление сброса сточных вод с соблюдением установленных нормативов загрязняющих веществ.

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