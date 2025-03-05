УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:32

Прокуратура оштрафовала ООО «Эверест» за сброс сточных вод в свердловскую реку

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Свердловская природоохранная прокуратура оштрафовала ООО «Эверест» на 10 тысяч рублей за сброс сточных вод в реку Мухоловка (Полевской городской округ). Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

«Установлено, что ООО «Эверест» допускается сброс сточных вод в водный объект с превышениями допустимой концентрации веществ», — пишет пресс-служба.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты), в результате директора компании оштрафовали на 10 тыс. рублей.
