Прокуратура оштрафовала ООО «Эверест» за сброс сточных вод в свердловскую реку

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. Природоохранная прокуратура установила, что МУП «Алапаевский горводоканал» осуществляет ...14.10.2016 Гендиректора «Уральской бумаги» пытаются привлечь к ответственности за загрязнение реки Пышмы
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2016. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура пытается привлечь к ...26.09.2016 Уральский завод авто-текстильных изделий оштрафован за сброс сточных вод в Черемшанку
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2016. В Свердловской области межрайонная природоохранная прокуратура оштрафовала ОАО ...10.07.2014 МУП ЖКХ «Водоканал» Туринского района оштрафовано за сброс сточных вод в реку
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2014. Прокуратура Туринского района проверила исполнение экологического законодательства МУП ...23.12.2011 ОАО «Фортум» оштрафовано за сброс неочищенных сточных вод в реку Миасс
УрБК, Челябинск, 23.12.2011. ОАО «Фортум» оштрафовано за сброс неочищенных сточных вод в реку Миасс. Ранее Челябинская ...