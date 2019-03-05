МУП «Алапаевский горводоканал» уличили в сбросе сточных вод в реку Нейву

УрБК, Нижний Тагил, 05.03.2019. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура выявила, что ПАО «Уралхимпласт» ...04.02.2019 Директор МУП «Невьянский водоканал» оштрафован за сброс сточных вод в реку Нейва
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2019. На муниципальном унитарном предприятии (МУП) «Невьянский водоканал», осуществляющем ...11.12.2017 В отношении директора фирмы «Пандора» возбуждено три дела из-за слива сточных вод в реку Тагил
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. В отношении директора ООО «Пандора» возбудили три административных дела из-за слива ...02.08.2017 Прокуратура выявила незаконный сброс загрязняющих веществ в реку Ольховка в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что ОАО «Акватех» ...14.10.2016 Гендиректора «Уральской бумаги» пытаются привлечь к ответственности за загрязнение реки Пышмы
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2016. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура пытается привлечь к ...