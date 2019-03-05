МУП «Алапаевский горводоканал» уличили в сбросе сточных вод в реку Нейву

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. Природоохранная прокуратура установила, что МУП «Алапаевский горводоканал» осуществляет сброс сточных вод в реку Нейву с превышением допустимой концентрации веществ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.



В отношении и.о. директора предприятия было возбуждено административное дело по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов». Саму организацию оштрафовали на 50 тыс. руб.



Также прокуратура обязала руководство МУП и власти Алапаевска провести работы по модернизации очистных сооружений. Отмечается, что городские власти уже выделили деньги на разработку необходимой проектно-сметной документации.