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МУП «Алапаевский горводоканал» уличили в сбросе сточных вод в реку Нейву

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. Природоохранная прокуратура установила, что МУП «Алапаевский горводоканал» осуществляет сброс сточных вод в реку Нейву с превышением допустимой концентрации веществ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.

В отношении и.о. директора предприятия было возбуждено административное дело по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов». Саму организацию оштрафовали на 50 тыс. руб.

Также прокуратура обязала руководство МУП и власти Алапаевска провести работы по модернизации очистных сооружений. Отмечается, что городские власти уже выделили деньги на разработку необходимой проектно-сметной документации.
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