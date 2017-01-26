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Свыше 13 тыс. человек осуждены за коррупцию в России в 2016 году
26 январь 2017 (15:56)
УрБК, Москва, 26.01.2017. В России в 2016 году за совершение коррупционных преступлений осуждено 13 тыс. 183 человека. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Всего в прошлом году выявлено более 300 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, принесено 44,8 тыс. протестов, внесено 67,7 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых 72,6 тыс. лиц наказаны в дисциплинарном порядке, в том числе 383 лица уволены в связи с утратой доверия. По материалам прокуроров следственными органами возбуждено 3,7 тыс. уголовных дел.
В истекшем году прокурорами инициировано более 360 процедур контроля за расходами чиновников, в суды направлено 29 исков об обращении в казну государства имущества, приобретенного на сокрытые доходы. Общая его стоимость превысила 350 млн руб. По исполненным судебным решениям в доход государства обращено 12 объектов стоимостью более 34 млн руб.
По итогам прокурорских проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции свыше 9 тыс. лиц привлечено к административной ответственности, а сумма наложенных судами на виновных лиц штрафов превысила 1,1 млрд руб.
В целях восстановления интересов государства прокурорами в суды направлено свыше 2,7 тыс. исков с требованиями о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции, а сумма исковых требований превысила 3,6 млрд руб.
В 2016 году в результате вмешательства прокуроров почти из 50 тыс. нормативных правовых актов исключено 57,4 тыс. коррупциогенных факторов.
Всего в прошлом году выявлено более 300 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, принесено 44,8 тыс. протестов, внесено 67,7 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых 72,6 тыс. лиц наказаны в дисциплинарном порядке, в том числе 383 лица уволены в связи с утратой доверия. По материалам прокуроров следственными органами возбуждено 3,7 тыс. уголовных дел.
В истекшем году прокурорами инициировано более 360 процедур контроля за расходами чиновников, в суды направлено 29 исков об обращении в казну государства имущества, приобретенного на сокрытые доходы. Общая его стоимость превысила 350 млн руб. По исполненным судебным решениям в доход государства обращено 12 объектов стоимостью более 34 млн руб.
По итогам прокурорских проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции свыше 9 тыс. лиц привлечено к административной ответственности, а сумма наложенных судами на виновных лиц штрафов превысила 1,1 млрд руб.
В целях восстановления интересов государства прокурорами в суды направлено свыше 2,7 тыс. исков с требованиями о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции, а сумма исковых требований превысила 3,6 млрд руб.
В 2016 году в результате вмешательства прокуроров почти из 50 тыс. нормативных правовых актов исключено 57,4 тыс. коррупциогенных факторов.
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