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Судья Асбестовского городского суда объявлен в розыск за взятку в 6 млн рублей
26 январь 2017 (15:17)
УрБК, Москва, 26.01.2017. Четвертое следственное управление ГСУ СК России с дислокацией в Екатеринбурге расследует уголовного дело в отношении бывшего судьи Асбестовского городского суда Свердловской области Максима Виноградова. Ему заочно предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки с ее вымогательством в особо крупном размере».
Как сообщает пресс-служба СК России, М. Виноградов при посредничестве помощника председателя того же суда — Константина Захарова и предпринимателя из Асбеста Виктора Зубова 24 июня 2016 года получил от нотариуса взятку в размере 6 млн руб.
«При этом нотариус являлась подсудимой по рассматриваемому М. Виноградовым уголовному делу, в рамках которого ей инкриминировалось 18 эпизодов мошенничества с недвижимым имуществом граждан. Незаконное вознаграждение предназначалось за постановление М. Виноградовым в отношении нотариуса оправдательного приговора», — сказано в сообщении.
Во время длительной процедуры получения согласия квалификационной коллегии судей Свердловской области на возбуждение уголовного дела, необходимого ввиду особого правового статуса М. Виноградова, он скрылся от органов предварительного следствия. Известно, что обвиняемый выехал за пределы Российской Федерации вместе со всеми членами семьи, в связи с чем был объявлен в розыск.
В настоящее время органами следствия и оперативными службами принимаются меры к установлению места нахождения обвиняемого и для его задержания.
В отношении В. Зубова и К. Захарова, которые сотрудничают со следствием, продолжается расследование уголовного дела по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».
Как сообщает пресс-служба СК России, М. Виноградов при посредничестве помощника председателя того же суда — Константина Захарова и предпринимателя из Асбеста Виктора Зубова 24 июня 2016 года получил от нотариуса взятку в размере 6 млн руб.
«При этом нотариус являлась подсудимой по рассматриваемому М. Виноградовым уголовному делу, в рамках которого ей инкриминировалось 18 эпизодов мошенничества с недвижимым имуществом граждан. Незаконное вознаграждение предназначалось за постановление М. Виноградовым в отношении нотариуса оправдательного приговора», — сказано в сообщении.
Во время длительной процедуры получения согласия квалификационной коллегии судей Свердловской области на возбуждение уголовного дела, необходимого ввиду особого правового статуса М. Виноградова, он скрылся от органов предварительного следствия. Известно, что обвиняемый выехал за пределы Российской Федерации вместе со всеми членами семьи, в связи с чем был объявлен в розыск.
В настоящее время органами следствия и оперативными службами принимаются меры к установлению места нахождения обвиняемого и для его задержания.
В отношении В. Зубова и К. Захарова, которые сотрудничают со следствием, продолжается расследование уголовного дела по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».
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