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Росприроднадзор отзывает лицензию у оператора полигона отходов в Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. Росприроднадзор намерен аннулировать лицензию и исключить из государственного реестра объектов размещения отходов ООО «ТПК Благо-С» — собственника полигона твердых бытовых отходов в районе поселка Красный в Верхней Пышме. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.



Такие меры будут приняты по итогам проверки, которую проводили сотрудники центрального аппарата Росприроднадзора и департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу при участи работников прокуратуры и местных властей. Проверка проводилась в связи с сообщениями СМИ о неблагоприятной экологической обстановке, сложившейся на территории Свердловской области. Ее итоги руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров доложил министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому.



«На теле полигона, который эксплуатируется ООО «ТПК Благо-С» и является объектом регионального экологического надзора, зафиксировано активное горение, сопровождающееся открытыми очагами пламени и характерным запахом, а также выделением большого количества дыма. При въезде на территорию полигона отсутствует контроль поступающих отходов. Весовой и дозиметрический контроль не производится. Визуально установлено ведение на территории объекта деятельности по сортировке отходов картона и пластиковых бутылок», — сказано в сообщении.



По итогам проверки составлены протоколы по статье 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор», по статье 8.21 КоАП РФ «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха», по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами», по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».



«Начаты процедуры по аннулированию лицензии», — подчеркивает пресс-служба.



Кроме того, в связи с искажением экологической информации об осуществляемых видах деятельности составлен протокол по статье 8.5 КоАП РФ «Сокрытие или искажение экологической информации».



«Центральным аппаратом Росприроднадзора начата процедура по исключению данного полигона из государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО)», — отмечается в сообщении.



В связи с захламлением отходами части прилегающих земель лесного фонда сотрудники Росприроднадзора совместно с представителями прокуратуры после схода снежного покрова вновь посетят данный объект для отбора проб загрязненного грунта и рассмотрения вопроса о расчете вреда, нанесенного почвам.



Материалы проверки направлены в прокуратуру Верхней Пышмы для проведения проверки и принятия мер прокурорского реагирования.

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