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Американский зонд сфотографировал спутник Марса
26 январь 2017 (12:33)
Находящийся на поверхности Марса зонд Opportunity сделал снимки Деймоса — одного из двух спутников данной планеты. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Снимки сделаны 14 января 2017 года панорамной камерой Opportunity, который к тому времени находился на планете 4212-е марсианские сутки. На представленной НАСА анимации яркость Деймоса уменьшена. Таким образом фоторедакторы постарались лучше показать звезды на ночном небе.
Ровер НАСА Opportunity запущен к Марсу 7 июля 2003 года при помощи ракеты-носителя Delta II с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На планете аппарат оказался 25 января 2004 года. Предполагалось, что он проработает на поверхности Красной планеты 90 суток, однако он продолжает функционировать до сих пор.
Снимки сделаны 14 января 2017 года панорамной камерой Opportunity, который к тому времени находился на планете 4212-е марсианские сутки. На представленной НАСА анимации яркость Деймоса уменьшена. Таким образом фоторедакторы постарались лучше показать звезды на ночном небе.
Ровер НАСА Opportunity запущен к Марсу 7 июля 2003 года при помощи ракеты-носителя Delta II с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На планете аппарат оказался 25 января 2004 года. Предполагалось, что он проработает на поверхности Красной планеты 90 суток, однако он продолжает функционировать до сих пор.
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