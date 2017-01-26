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Коротко о событиях дня
26 январь 2017 (09:22)
В 12.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится пресс-конференция, посвященная финансовым итогам 2016 года. В мероприятии примут участие заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов, начальник отдела казначейских операций на территориях Казначейства ПАО «МЕТКОМБАНК» Михаил Крещик и руководитель блока «Розничное кредитование и карточный бизнес» СКБ-банка Василий Кочнев.
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