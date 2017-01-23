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Официальный курс доллара США снизился на 16 коп., евро вырос на 21 коп.
23 январь 2017 (16:28)
УрБК, Москва, 23.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 24 января. Курс долл. США снизился на 16,63 коп., до 59,5 руб. Курс евро вырос на 21,52 коп., составив 63,94 руб.
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