Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 16 коп., евро вырос на 21 коп.

23 январь 2017 (16:28)

УрБК, Москва, 23.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 24 января. Курс долл. США снизился на 16,63 коп., до 59,5 руб. Курс евро вырос на 21,52 коп., составив 63,94 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...