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Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро — на 54 коп.
20 январь 2017 (14:49)
УрБК, Москва, 20.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 21 января. Курс долл. США вырос на 14,87 коп., до 59,66 руб. Курс евро вырос на 54,69 коп., составив 63,72 руб.
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