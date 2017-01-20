Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро — на 54 коп.

20 январь 2017 (14:49)

УрБК, Москва, 20.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 21 января. Курс долл. США вырос на 14,87 коп., до 59,66 руб. Курс евро вырос на 54,69 коп., составив 63,72 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...