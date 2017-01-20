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В Полевском будут судить местного жителя за фиктивную постановку на учет иностранцев
20 январь 2017 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. В Полевском будут судить местного жителя Арзу Фахрад Оглы Шахмалиева за фиктивную постановку на учет иностранцев (статья 322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии органов дознания, в 2016 году Шахмалиев, являясь собственником однокомнатной квартиры по ул. Челюскинцев, в нарушение требований федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», осуществил фиктивную постановку на учет 17 иностранных граждан (граждан Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики) в собственной квартире. Между тем фактически указанные граждане в квартире не проживали.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 3 Полевского судебного района для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
По версии органов дознания, в 2016 году Шахмалиев, являясь собственником однокомнатной квартиры по ул. Челюскинцев, в нарушение требований федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», осуществил фиктивную постановку на учет 17 иностранных граждан (граждан Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики) в собственной квартире. Между тем фактически указанные граждане в квартире не проживали.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 3 Полевского судебного района для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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