В Екатеринбурге полиция проводит проверки по факту продажи контрафактной продукции с символикой ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. В Екатеринбурге сотрудники ОЭБиПК УМВД России во взаимодействии с представителем FIFA в России проводят мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного коммерческого использования символики Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом УрБК в пресс-службе МВД России.В ходе проверок торговых точек, при отсутствии документов, подтверждающих право использования средств индивидуализации товара FIFA, продукция изымается, виновные лица устанавливаются и привлекаются к предусмотренной законом ответственности.Так, 7 декабря 2016 года было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», в результате которого установлен факт реализации продукции с признаками незаконного использования символики FIFA. На момент проверки каких-либо документов, подтверждающих введение в оборот данной продукции, индивидуальным предпринимателем представлено не было.«Также он не смог пояснить, когда и при каких обстоятельствах приобрел указанный товар. Изъятые сувениры были направлены на исследование в адрес представителя FIFA в России. Продукция оказалась схожа до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными на территории России на имя правообладателя в лице FIFA, который не заключал договоров с данным предпринимателем», — сообщает ведомство.Ущерб от противоправных действий предпринимателя составил 30 тыс. 777 руб. В отношении его составлен административный материал по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».Напомним, ранее в киосках «Роспечать» в Екатеринбурге появились сувенирные магниты, посвященные Чемпионату мира по футболу 2018 года. Производят эти магниты в Томске. Стоят они 110 руб. за штуку.