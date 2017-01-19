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Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро снизился на 4 коп.

19 январь 2017 (15:58)

УрБК, Москва, 19.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 20 января. Курс долл. США вырос на 16,91 коп., до 59,35 руб. Курс евро снизился на 4,49 коп., составив 63,18 руб.

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