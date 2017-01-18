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Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 6 коп.

18 январь 2017 (14:39)

УрБК, Москва, 18.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 19 января. Курс долл. США снизился на 21,85 коп., до 59,18 руб. Курс евро снизился на 6,12 коп., составив 63,22 руб.

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