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ФАС обнаружила нарушения в рекламе клубного дома «Тихвинъ» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. Свердловское УФАС признало факт нарушения в рекламе клубного дома «Тихвинъ» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Основанием к возбуждению дела послужило заявление физического лица с жалобой на распространение рекламы в журнале «Стольник» (август 2016) с признаками нарушения рекламного законодательства, а именно на рекламу, размещенную на плотной вклейке между страницами 16 и 17, клубного дома «Тихвинъ».



Реклама имеет следующее содержание: «Единственный дом класса LUXURY LIFESTYLE Тихвинъ клубный дом Продажа последних квартир». На оборотной стороне плотной вклейки изображена эмблема международного конкурса LUXURY LIFESTYLE AWARDS WINNER 2013.



Изучив все обстоятельства, ведомство признало рекламу клубного дома «ТихвинЪ»: «Единственный дом класса LUXURY LIFESTYLE», размещенную в журнале «Стольник», ненадлежащей, поскольку содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществе рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами без указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение.



Ответственность за нарушение данной нормы несет рекламодатель. Свердловским УФАС установлено, что рекламодателем рассматриваемой в деле рекламы является ООО «Управление коммерческой недвижимостью» («УКН»).



ООО «УКН» указало, что в рекламе используются достоверные сведения, а именно, термин «Единственный дом класса LUXURY LIFESTYLE при размещении рекламы клубного дома «Тихвинъ» уместен, так как премия LUXURY LIFESTYLE AWARDS является международной премией. В 2013 году ООО «УКН» стало лауреатам этой премии, подтверждением является сертификат лауреата, данная информация была указана в рекламном материале.



Однако комиссия антимонопольного органа посчитала, что реклама, размещенная в журнале с эмблемой премии «UXURY LIFESTYLE AWARDS 2013 без указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение клубного дома «Тихвинъ» со всеми остальными домами (без указания территории, на которой клубный дом «Тихвинъ» является единственным домом класса LUXURY LIFESTYLE, а также номинации, в которой клубный дом «Тихвинъ» стал лауреатом премии LUXURY LIFESTYLE AWARDS 2013), не отвечает требованиям пункта 1 части 3 статьи 5 федерального закона «О рекламе».

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