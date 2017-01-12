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В ГИБДД связали проблему эвакуации автомобилей с «неудовлетворительной очисткой тротуаров»
12 январь 2017 (15:47)
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. У инспекторов ДПС возникают затруднения при квалификации нарушений ПДД, дающих основание для эвакуации автомобилей в Екатеринбурге. Об этом сообщили УрБК в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
«В связи с крайне неудовлетворительной очисткой тротуаров и бордюрного камня от снега и наледи, коммунальными службами города в Екатеринбурге действительно, особенно в центральной части, существенно, во-первых, уменьшилось количество парковочных мест в принципе, и, во-вторых, из-за отсутствия разграничения между тротуарной и проезжей частями у инспекторов ДПС возникают затруднения при квалификации нарушений ПДД», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщало УрБК, автолюбители активно используют тротуары на ул. 8 Марта (на участке между ул. Малышева и Радищева) как место для парковки. Кроме того, автомобилисты массово оставляют машины вдоль дороги, включив аварийную сигнализацию. Все это существенно затрудняет движение на этом участке дороги.
Как отмечают наблюдатели, еще совсем недавно этой проблемы не существовало. Во-первых, сотрудники Госавтоинспекции вели достаточно активную работу по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Во-вторых, вблизи Дома контор функционировала крупная парковка. Однако в связи со строительством комплекса апартаментов на ул. 8 Марта ее закрыли.
Сегодня сложившуюся ситуацию прокомментировали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
«Работа Госавтоинспекции города Екатеринбурга по принудительной эвакуации транспортных средств на специализированные площадки проводится не только на постоянной основе, но и при еще большем контроле. Для сравнения, если раньше на улицах уральской столицы обычно работало 4-5 эвакуаторов, то теперь в борьбе с неправильно припаркованными машинами ежедневно участвуют порядка 20-25 эвакуаторов. В основном они вывозят транспортные средства из центральной части города — с ул. Малышева, 8 Марта, Карла Либкнехта, Первомайской, Белинского и пр. Ленина, которые наиболее заставлены загружена автотранспортом. В среднем в сутки на специализированные штрафстоянки доставляется порядка 110-130 транспортных средств», — заявили в Госавтоинспекции.
Всего за минувший год, по данным ведомства, было эвакуировано 30 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения РФ, создающих помехи для безопасного и бесперебойного движения автотранспорта.
«Эвакуация проводится и на участке ул. 8 Марта от Малышева до Радищева. К примеру, если еще 3 года назад данный участок весь был заставлен автотранспортом, что действительно затрудняло движение. Благодаря постоянной работе по пресечению нарушений ПДД удалось добиться решения данной проблемы. В случае, если здесь сотрудниками ГИБДД все же выявляются транспортные средства, припаркованные с нарушением ПДД, то данные факты пресекаются незамедлительно», — сообщили в пресс-службе.
«В связи с крайне неудовлетворительной очисткой тротуаров и бордюрного камня от снега и наледи, коммунальными службами города в Екатеринбурге действительно, особенно в центральной части, существенно, во-первых, уменьшилось количество парковочных мест в принципе, и, во-вторых, из-за отсутствия разграничения между тротуарной и проезжей частями у инспекторов ДПС возникают затруднения при квалификации нарушений ПДД», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщало УрБК, автолюбители активно используют тротуары на ул. 8 Марта (на участке между ул. Малышева и Радищева) как место для парковки. Кроме того, автомобилисты массово оставляют машины вдоль дороги, включив аварийную сигнализацию. Все это существенно затрудняет движение на этом участке дороги.
Как отмечают наблюдатели, еще совсем недавно этой проблемы не существовало. Во-первых, сотрудники Госавтоинспекции вели достаточно активную работу по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Во-вторых, вблизи Дома контор функционировала крупная парковка. Однако в связи со строительством комплекса апартаментов на ул. 8 Марта ее закрыли.
Сегодня сложившуюся ситуацию прокомментировали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
«Работа Госавтоинспекции города Екатеринбурга по принудительной эвакуации транспортных средств на специализированные площадки проводится не только на постоянной основе, но и при еще большем контроле. Для сравнения, если раньше на улицах уральской столицы обычно работало 4-5 эвакуаторов, то теперь в борьбе с неправильно припаркованными машинами ежедневно участвуют порядка 20-25 эвакуаторов. В основном они вывозят транспортные средства из центральной части города — с ул. Малышева, 8 Марта, Карла Либкнехта, Первомайской, Белинского и пр. Ленина, которые наиболее заставлены загружена автотранспортом. В среднем в сутки на специализированные штрафстоянки доставляется порядка 110-130 транспортных средств», — заявили в Госавтоинспекции.
Всего за минувший год, по данным ведомства, было эвакуировано 30 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения РФ, создающих помехи для безопасного и бесперебойного движения автотранспорта.
«Эвакуация проводится и на участке ул. 8 Марта от Малышева до Радищева. К примеру, если еще 3 года назад данный участок весь был заставлен автотранспортом, что действительно затрудняло движение. Благодаря постоянной работе по пресечению нарушений ПДД удалось добиться решения данной проблемы. В случае, если здесь сотрудниками ГИБДД все же выявляются транспортные средства, припаркованные с нарушением ПДД, то данные факты пресекаются незамедлительно», — сообщили в пресс-службе.
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