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ЕВРАЗ ЗСМК стал победителем конкурса «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского»

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. Западно-Сибирский металлургический комбинат (входит в состав ЕВРАЗа) стал победителем конкурса «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.



Проект модернизации комбината — градообразующего предприятия Новокузнецка — был отмечен в номинации «Экология города».



«ЕВРАЗ ЗСМК на протяжении долгих лет реализует масштабные природоохранные программы: выводит из эксплуатации устаревшие технологические объекты, переходит на современное оборудование, внедряет новые технологии переработки отходов. Мероприятия распланированы до 2022 года», — говорится в сообщении.



Одновременно комбинат модернизирует производство. В 2013 году завершилась реконструкция рельсобалочного производства — был построен новый современный рельсобалочный стан. В 2014 году был запущен в эксплуатацию комплекс по вдуванию пылеугольного топлива в доменные печи. Технология позволяет снизить выбросы вредных веществ от коксохимического производства, сократить количество отходов углеобогащения, размещаемых на шламохранилище, и выбросы углекислого газа в атмосферу. В 2016 году в сталепрокатном производстве ЕВРАЗ ЗСМК запущены в работу современные установки по приготовлению защитного газа, что позволило полностью отказаться от использования аммиака в производственном процессе.



Результаты комплекса мероприятий уже благоприятно отразились на качестве атмосферного воздуха Новокузнецка и воды в главной водной артерии города — реке Томи. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 16%, объем сброса сточных вод после шламохранилища снижен на 40%. Новокузнецк вышел из десятки городов России с самой загрязненной атмосферой.



Отметим, что национальная экологическая премия — один из самых масштабных проектов неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского. Конкурсу уже 14 лет. За это время его лауреатами стали около 200 предприятий и организаций. В 2016 году в конкурсе приняли участие 247 проектов, представивших более 50 субъектов РФ. Дипломы вручались в десяти номинациях, самыми популярными стали «Экология города», «Экологические инициативы» и «Образование в интересах устойчивого развития».

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