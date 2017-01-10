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Деревянный дом Маева в Екатеринбурге отреставрируют и сдадут в аренду
10 январь 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) передало Научно-производственному центру по охране и использованию памятников истории и культуры региона и подрядной организации ООО «ТехноСтройКомплект» объект культурного наследия деревянного зодчества «Дом М.И. Маева, начало ХХ века», расположенный по адресу: Екатеринбург, улица Тургенева, 20-22.
Как сообщает пресс-служба МУГИСО, объект передан для реставрации в рамках областной государственной программы по сохранению объектов культурного наследия.
На сегодняшний день указанное здание, находящееся в государственной казне Свердловской области, не используется.
В здании заменят кровлю, систему отопления, внутренние сети электроснабжения, деревянные балки перекрытия, лестничные марши, а также усилят фундамент здания.
После завершения работ в апреле 2017 года министерство передаст объект в аренду по итогам проведения торгов в рамках действующего законодательства.
«Дом М.И. Маева — выразительный образец деревянного зодчества, в котором широко использованы мотивы народной деревянной резьбы. Здание органично включено в масштаб и панораму сохранившейся старой застройки конца XIX — начала XX веков», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба МУГИСО, объект передан для реставрации в рамках областной государственной программы по сохранению объектов культурного наследия.
На сегодняшний день указанное здание, находящееся в государственной казне Свердловской области, не используется.
В здании заменят кровлю, систему отопления, внутренние сети электроснабжения, деревянные балки перекрытия, лестничные марши, а также усилят фундамент здания.
После завершения работ в апреле 2017 года министерство передаст объект в аренду по итогам проведения торгов в рамках действующего законодательства.
«Дом М.И. Маева — выразительный образец деревянного зодчества, в котором широко использованы мотивы народной деревянной резьбы. Здание органично включено в масштаб и панораму сохранившейся старой застройки конца XIX — начала XX веков», — говорится в сообщении.
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