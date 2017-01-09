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Доля импортных сладостей на рынке РФ в 2016 году сократилась до минимальных значений

УрБК, Москва, 09.01.2017. Доля импортных сладостей на российском рынке по итогам 2016 года сократилась до минимальных значений за новейшую историю — 5,5% от потребления всех сладостей в стране. Об этом сообщает Центр исследования кондитерского рынка.



«Падение импорта сладостей в 2016 году продолжилось, хотя и не было столь значительным как в 2015 году (минус 40-50%). По итогам текущего года ожидается сокращение объемов импорта кондитерских изделий на 1,5-2%», — сказано в сообщении.



При этом в прошлом году рост экспортных продаж российских сладостей составил 4-5% в натуральном выражении по сравнению с показателями 2015 года. Впервые на значимые места как покупатель российских кондитерских изделий стал выходить Китай, до 2016 года находившийся за пределами топ-10 основных стран экспортеров российских сладостей.



В 2016 году Китай стал вторым по величине покупателем российских шоколадных изделий и третьим — мучных кондитерских изделий. Именно благодаря взрывному росту экспортных продаж в Китай были обеспечены столь высокие результаты экспорта российских сладостей.

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