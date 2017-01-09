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В новогодние праздники в Свердловской области изъяли почти 700 литров незаконно реализуемого алкоголя
9 январь 2017 (11:03)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2017. За период с 28 декабря 2016 по 8 января 2017 специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили незаконную реализацию спиртсодержащей непищевой продукции в количестве 5 тыс. 628 штук общим объемом 694,8 литра.
Факты незаконной реализации установлены в ходе 710 надзорных мероприятий. Ко всей продукции применены меры по изъятию или аресту.
Факты незаконной реализации установлены в ходе 710 надзорных мероприятий. Ко всей продукции применены меры по изъятию или аресту.
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