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В новогодние праздники в Свердловской области изъяли почти 700 литров незаконно реализуемого алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2017. За период с 28 декабря 2016 по 8 января 2017 специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили незаконную реализацию спиртсодержащей непищевой продукции в количестве 5 тыс. 628 штук общим объемом 694,8 литра.



Факты незаконной реализации установлены в ходе 710 надзорных мероприятий. Ко всей продукции применены меры по изъятию или аресту.

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