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В России появятся новые штрафы за неуплату налогов

9 январь 2017 (09:03)

УрБК, Москва, 09.01.2017. Новые штрафы за неуплату налогов появятся в России. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно специальной форме сообщения, утвержденной приказом ФНС еще в 2014 году, граждане, обладающие собственностью в виде транспорта, земли, имущества, должны будут выплатить штраф в размере 20% от не уплаченной суммы налога.

«Сообщение о наличии собственности можно представить в любую налоговую инспекцию лично (или через представителя), либо направить по почте заказным письмом, либо передать в электронной форме по интернету», — сообщает издание.

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