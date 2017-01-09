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В России появятся новые штрафы за неуплату налогов
9 январь 2017 (09:03)
УрБК, Москва, 09.01.2017. Новые штрафы за неуплату налогов появятся в России. Об этом сообщает «Российская газета».
Согласно специальной форме сообщения, утвержденной приказом ФНС еще в 2014 году, граждане, обладающие собственностью в виде транспорта, земли, имущества, должны будут выплатить штраф в размере 20% от не уплаченной суммы налога.
«Сообщение о наличии собственности можно представить в любую налоговую инспекцию лично (или через представителя), либо направить по почте заказным письмом, либо передать в электронной форме по интернету», — сообщает издание.
Согласно специальной форме сообщения, утвержденной приказом ФНС еще в 2014 году, граждане, обладающие собственностью в виде транспорта, земли, имущества, должны будут выплатить штраф в размере 20% от не уплаченной суммы налога.
«Сообщение о наличии собственности можно представить в любую налоговую инспекцию лично (или через представителя), либо направить по почте заказным письмом, либо передать в электронной форме по интернету», — сообщает издание.
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