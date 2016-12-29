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Суд освободил из-под стражи бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. Суд освободил из-под стражи бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.



«Свердловский областной суд отменил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об аресте бывшего замминистра экономики области М. Шилиманова. Меру пресечения обвиняемому изберет следователь», — сообщает пресс-служба облсуда.



Отметим, что сегодня Cвердловский областной суд удовлетворил апелляцию руководителя Уральского государственного Театра эстрады Александра Новикова и отменил его домашний арест.



Напомним, А. Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн руб. Также обвиняемым по этому делу проходит его бизнес-партнер по проекту строительства коттеджного поселка Михаил Шилиманов.

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