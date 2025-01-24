Суд изберет меру пресечения экс-министру ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня изберет меру пресечения бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову. Информацию об этом УрБК подтвердили в Свердловском облсуде.



Предполагается, что экс-министру могут предъявить обвинение во взятке в особо крупном размере. Однако пока подробности дела неизвестны.



Николай Смирнов занимал пост министра энергетики и ЖКХ региона почти 15 лет — с 2011 по 2025 год.