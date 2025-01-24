Суд изберет меру пресечения экс-министру ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ушел в отставку. ...25.03.2020 Прокуратура Свердловской области вынесла предостережение министру энергетики и ЖКХ региона Николаю Смирнову
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2020. Прокуратура Свердловской области вынесла предостережение министру энергетики и ЖКХ ...04.12.2018 Глава Нижнего Тагила назвал неоправданно высоким тариф компании «Рифей» на вывоз мусора
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал неоправданно высоким тариф, предложенный региональным оператором Северной ...24.10.2016 Главу МУГИСО Алексея Пьянкова выпустят на свободу под залог в 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2016. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство защиты главы министерства ...28.06.2016 Свердловский облсуд сменил меру пресечения Алексею Пьянкову на домашний арест
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2016. Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда ...