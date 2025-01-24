УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
24.01.2025

Суд изберет меру пресечения экс-министру ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня изберет меру пресечения бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову. Информацию об этом УрБК подтвердили в Свердловском облсуде.

Предполагается, что экс-министру могут предъявить обвинение во взятке в особо крупном размере. Однако пока подробности дела неизвестны.

Николай Смирнов занимал пост министра энергетики и ЖКХ региона почти 15 лет — с 2011 по 2025 год.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.01.2025 Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ушел в отставку

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ушел в отставку. ...

25.03.2020 Прокуратура Свердловской области вынесла предостережение министру энергетики и ЖКХ региона Николаю Смирнову

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2020. Прокуратура Свердловской области вынесла предостережение министру энергетики и ЖКХ ...

04.12.2018 Глава Нижнего Тагила назвал неоправданно высоким тариф компании «Рифей» на вывоз мусора

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал неоправданно высоким тариф, предложенный региональным оператором Северной ...

24.10.2016 Главу МУГИСО Алексея Пьянкова выпустят на свободу под залог в 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2016. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство защиты главы министерства ...

28.06.2016 Свердловский облсуд сменил меру пресечения Алексею Пьянкову на домашний арест

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2016. Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру26.12.2024Рынок справится27.12.2024Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий
Архив новостей
Январь 2025 (332)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18