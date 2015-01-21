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Вчера, 16:07

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ушел в отставку

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ушел в отставку. Информацию об этом УрБК подтвердили в департаменте информполитики региона.

Н. Смирнов покинул свой пост по собственному желанию. На встрече с сотрудниками ведомства он объявил о своем уходе и переходе на новое место работы.

Николай Смирнов занял должность министра в 2011 году. До назначения он являлся заместителем министра. В прошлом году Н. Смирнова отметили благодарностью президента РФ. Кто займет пост министра после его ухода, не уточняется.
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