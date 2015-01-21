Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ушел в отставку

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2015. В Свердловской области на данный момент выявлено 1 тыс. 64 аварийных дома Об этом на ...26.04.2012 Александр Харлов, Николай Смирнов и Леонид Рапопорт переназначены министрами правительства Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2012. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин произвел новые кадровые назначения в ...02.11.2011 На должность министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области назначен Николай Смирнов
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2011. Николай Смирнов назначен на должность министра энергетики и жилищно-коммунального ...19.09.2011 И. о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов: Глава министерства будет назначен не раньше 1 октября
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2011. «Думаю, что глава министерства будет назначен не раньше 1 октября. В первую очередь для ...22.03.2011 Министр общего и профессионального образования Свердловской области Сергей Черепанов ушел в отставку
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2011. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписал указ № 214-УГ от 21 марта ...