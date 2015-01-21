Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ушел в отставку

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2015. В Свердловской области на данный момент выявлено 1 тыс. 64 аварийных дома Об этом на ...

Николай Смирнов: В Свердловской области выявлено более 1 тыс. аварийных домов

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2011. Николай Смирнов назначен на должность министра энергетики и жилищно-коммунального ...

На должность министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области назначен Николай Смирнов

И. о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов: Глава министерства будет назначен не раньше 1 октября

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2011. «Думаю, что глава министерства будет назначен не раньше 1 октября. В первую очередь для ...