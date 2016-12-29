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Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 46 коп.
29 декабрь 2016 (16:01)
УрБК, Москва, 29.12.2016. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 30 декабря. Курс долл. США снизился на 39,39 коп., до 60,27 руб. Курс евро снизился на 46,65 коп., составив 63,02 руб.
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