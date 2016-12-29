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В Сирии ликвидировали одного из главарей ИГ

Один из главарей «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Джандаль аль-Кувайти был убит в результате удара американской коалиции на территории Сирии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона.



Аль-Кувайти был ликвидирован возле плотины Табка.



Известно, что он был одним из ключевых лидеров группировки, контролирующей город Ракка, самопровозглашенную «столицу» ИГ в Сирии. Других подробностей нет.

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