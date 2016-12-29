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В Госдуму внесен законопроект о разделении банков по перечню допустимых операций

УрБК, Москва, 29.12.2016. В Госдуму 28 декабря внесен законопроект о пропорциональном регулировании банковской системы. Об этом сообщают «Банки.ру» со ссылкой на данные Ассоциации региональных банков России.



Законопроект предусматривает разделение банков по перечню допустимых операций на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией.



Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пояснительную записку к документу указывает, что с даты вступления в силу данных изменений кредитные организации, являющиеся банками, признаются банками с универсальной лицензией. С 1 января 2018 года минимальный размер собственных средств банка с универсальной лицензией устанавливается на уровне 1 млрд рублей. К банкам с универсальной лицензией будут применяться требования для банков в полном объеме.



Для банков с базовой лицензией минимальный размер собственных средств (капитала) составит 300 млн руб. Проектом устанавливается перечень операций банка с базовой лицензией, включающий привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады без ограничений, размещение указанных денежных средств физическим лицам, являющимся гражданами РФ либо иностранными гражданами или лицами без гражданства, пребывающими в РФ, субъектам малого и среднего предпринимательства, кредитным организациям, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ, государственным и муниципальным унитарным предприятиям в случаях, когда они соответствуют условиям отнесения к малым или средним предприятиям, а также в отдельных случаях юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ.



При достижении банком с базовой лицензией размера капитала в 1 млрд рублей банк сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на лицензию с универсальным перечнем банковских операций, расширяя таким образом область своей деятельности и при этом принимая обязательство соблюдать требования, предъявляемые к банкам, в полном объеме. Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 млрд рублей.



Банк с универсальной лицензией, получивший статус банка с базовой лицензией или изменивший статус на небанковскую кредитную организацию, либо банк с базовой лицензией, изменивший статус на НКО, вправе продолжать осуществление банковских операций и сделок, не разрешенных для банка с базовой лицензией или НКО соответственно, до прекращения действия договоров, заключенных до вступления в силу федерального закона, в соответствии с которыми такие операции и сделки осуществляются, но не более пяти лет, за исключением кредитных договоров, заключенных до даты изменения их статуса.

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