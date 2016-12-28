Кризис
В 2017 году темпы прироста взносов по ОСАГО замедлятся до минимальных значений
28 декабрь 2016 (17:56)
Темпы прироста взносов по ОСАГО замедлятся до минимальных значений — 4-7% за 2017 год, что объясняется полным исчерпанием эффекта от повышения тарифов. Об этом сообщает Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»).
Сегмент автоКАСКО, согласно прогнозу, будет развиваться более динамично. В RAEX («Эксперт РА») ожидают положительную динамику премий по страхованию автоКАСКО в 2017 году (+11%) после двухлетнего снижения.
«Позитивное влияние на сегмент окажут повышение уровня проникновения за счет снижения средней стоимости полиса с франшизой и оживление в сегменте кредитования в результате снижения банковских ставок, сдерживающим фактором будет стагнация реальных доходов населения», — говорится в сообщении агентства.
Сегмент автоКАСКО, согласно прогнозу, будет развиваться более динамично. В RAEX («Эксперт РА») ожидают положительную динамику премий по страхованию автоКАСКО в 2017 году (+11%) после двухлетнего снижения.
«Позитивное влияние на сегмент окажут повышение уровня проникновения за счет снижения средней стоимости полиса с франшизой и оживление в сегменте кредитования в результате снижения банковских ставок, сдерживающим фактором будет стагнация реальных доходов населения», — говорится в сообщении агентства.
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