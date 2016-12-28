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Свердловское правительство намерено приобрести акции ОАО «Титановая долина»

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. 29 декабря правительство Среднего Урала рассмотрит проект постановления «О приобретении в государственную казну Свердловской области обыкновенных акций ОАО «Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина». Об этом сообщается в повестке заседания.



В сентябре 2016 года свердловские власти получили полномочия по управлению особой экономической зоной «Титановой долины» от министерства экономического развития России.



Напомним, ОЭЗ «Титановая долина» под Верхней Салдой задумывалась как мощный промышленный кластер, создаваемый вокруг титанового производства с упором на аэрокосмическую промышленность и машиностроение. Для привлечения инвесторов предполагалось создать выгодные экономические условия: налоговые преференции, таможенные льготы, специальную тарифную политику. Серьезный импульс развитию «Титановой долины» должны были дать мощные финансовые вливания. С 2011 года областные власти потратили на реализацию проекта 1 млрд 792 млн руб., еще порядка 1 млрд руб. были выделены из федерального бюджета.

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