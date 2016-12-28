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В Индии 14 вагонов поезда сошли с рельсов
28 декабрь 2016 (17:13)
Вблизи индийского города Канпур 14 вагонов поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает Times of India.
Инцидент парализовал движение поездов на данном участке. Как сообщили власти, число пострадавших насчитывает 40 человек. Источники издания сообщают, что причина аварии не ясна.
На месте происшествия работают отряды спасателей.
Инцидент парализовал движение поездов на данном участке. Как сообщили власти, число пострадавших насчитывает 40 человек. Источники издания сообщают, что причина аварии не ясна.
На месте происшествия работают отряды спасателей.
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