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Из бюджета Свердловской области в 2016 году на экологию потрачено 220 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. В 2016 году на реализацию программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года» выделено около 220 млн руб. Об этом сообщается на официальном портале регионального правительства.



Такое заявление сделал губернатор области Евгений Куйвашев в ходе заседания государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», которое провел в Кремле президент России Владимир Путин.



«В 2016 году в Свердловской области для решения проблем экологической безопасности завершается капитальный ремонт четырех гидроузлов: в Артинском, Шалинском, Пышминском городских округах и Байкаловском муниципальном районе. Ввод в эксплуатацию этих объектов гарантирует безопасность жителям населенных пунктов, подверженных риску затопления в случае разрушения плотин», — сказано в сообщении.



В 2017 году планируется завершить ремонт еще четырех гидроузлов: Новоуткинского, Сылвинского, Шишинского и Штангового, а также начать работы на ГТС в Кушвинском городском округе. Кроме того, в планах — приступить к решению вопроса питьевого водоснабжения Нижнего Тагила, а также новых микрорайонов Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Для этих целей будут проведены изыскания запасов подземных вод.

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