Проезд в Екатеринбурге может подорожать до 29 рублей

28 декабря Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области рассмотрит обращение муниципальных транспортных предприятий Екатеринбурга о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 29 руб. Несмотря на то, что последнее увеличение тарифов произошло менее года назад (с 23 до 26 руб.), городские власти активно лоббируют очередной рост цен.По словам руководителя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игоря Федотова, в настоящее время себестоимость перевозки одного пассажира трамвайно-троллейбусного управления составляет 25,5 руб., метрополитена — 29 руб., муниципального автотранспортного предприятия — 33 руб. В сложившейся ситуации перевозчики несут большие финансовые убытки, которые необходимо как-то компенсировать.Городские власти выбрали самый простой выход из сложившейся ситуации — увеличить финансовую нагрузку на пассажиров. У них было альтернативное решение — нарастить объем субсидий из муниципального бюджета. Этот шаг позволил бы избежать повышения тарифов. Однако администрация не захотела увеличивать нагрузку на городской бюджет.Непрекращающиеся разговоры об убыточности муниципального транспорта в Екатеринбурге вызывают недоумение у пассажиров. Складывается впечатление, что единственной задачей городских властей является попытка заработать на рынке перевозок. Очевидно, что общественный транспорт не должен быть прибыльным. Его основная задача — выполнять социальную функцию. Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, возможное повышение проезда выглядит несвоевременным и необдуманным решением.Сами транспортные предприятия регулярно нагнетают ситуацию. При любом удобном случае они жалуются на серьезные финансовые разрывы, которые якобы мешают им осуществлять ремонтные работы.«Сегодня нам на поддержание подвижного состава необходимо тратить 10-12% от наших денежных ресурсов. Сейчас из-за финансовых проблем этот показатель составляет 5-6%. Это значительно влияет на качество подвижного состава. В последнее время заметно подорожали материальные ресурсы. В нашем парке большая доля импортных агрегатов: мосты, коробки передач. Из-за роста курса иностранных валют стоимость некоторых деталей выросла в 2-2,5 раза. Цены на шины увеличилась в 1,5 раза», — заявил генеральный директор екатеринбургского «Муниципального объединения автобусных предприятий» (МОАП) Владимир Кайсаров.Отметим, что в настоящее время на улицах городах курсирует более 100 абсолютно новых автобусов, которые куплены в рамках подготовки к Чемпионату миру по футболу 2018 года. В ближайшее время их число увеличится до 169. Учитывая, что МОАП ежедневно выпускает на линии около 300 автобусов, можно сделать вывод, что за последние годы ремонтные расходы предприятия должны были заметно сократиться. Новые автобусы практически не требуют дополнительных затрат на эксплуатацию. Тем более техника, работающая на газомоторном топливе, вдвое экономичнее, чем на бензине.Еще один фактор, который играет на пользу городским перевозчикам — новая транспортная схема, которую планируют запустить в Екатеринбурге с 1 июля 2017 года. Она предусматривает уход с рынка практически всех частных перевозчиков и заметное повышение доходности муниципальных игроков. Однако на городских предприятиях не хотят ждать еще полгода. Они ждут денежных вливаний прямо сейчас.«Новая транспортная схема, по идее, должна снизить финансовую нагрузку на предприятие, но до нее еще полгода, а предприятию надо выживать — денег вообще нет, субсидий недостаточно для покрытия долгов», — сообщил В. Кайсаров.Наиболее благополучная ситуация наблюдается в свердловском метрополитене. Предприятие не имеет никаких задолженностей перед поставщиками, не экономит на ремонте. Ни у одного из 62 вагонов, которые эксплуатируются на линии, не закончился срок эксплуатации.«У нас 54 вагона были произведены в 1989 году. Их срок службы истекает в 2020 году. Средств на обновление парка нет. Вопрос сейчас обсуждается с администрацией города», — сказал Панаиотиди.Несмотря на относительно благополучную ситуацию, представители екатеринбургского метрополитена предложили поднять цены на проезд до 35 руб.Если РЭК признает расчеты муниципальных предприятий обоснованными, то с января 2017 года плата за проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет. Как сообщил глава городской администрации Александр Якоб, в итоговой заявке МУПов указана сумма 29 руб. за разовую поездку. Соответственно, разговоры о возможном повышении тарифов на все виды общественного транспорта до 35 руб. оказались преждевременными. Несмотря на это, потенциальный рост стоимости даже на 3 руб. может заметно ударить по «кошельку» горожан.