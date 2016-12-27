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Бюджет Екатеринбурга на 2017 год утвержден с дефицитом 5% от доходов

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Екатеринбургская городская дума приняла во втором, окончательном чтении бюджет города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Об этом сообщается на официальном портале горадминистрации.



Сумма доходов в 2017 году запланирована в размере 33 млрд 264 млн руб., расходов — 34 млрд 130 млн руб. Дефицит составит 5% от размера доходной части бюджета.



В 2018 году доходы составят 31 млрд 287 млн руб., расходы — 32 млрд 237 млн руб. В 2019 году доходы планируются в размере 31 млрд 482 млн руб., расходы — 32 млрд 423 млн руб.



В 2017 году в доходной части соотношение собственных доходов Екатеринбурга и субвенций из других бюджетов примерно одинаково — по 17 млрд руб.



В 2017 году расходы на образование составят 17,8 млрд руб., на здравоохранение — 909 млн руб., на культуру — 971 млн руб., на ЖКХ — 1 млрд 671 млн руб., на охрану окружающей среды — 169 млн руб.



Еще 2 млрд руб. запланировано на подготовку города к чемпионату мира по футболу. Эти средства поступят из вышестоящих бюджетов.

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