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НПК «Уралвагонзавод» в 2017 году планирует поставить потребителям 14,5 тыс. грузовых вагонов

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. ПАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2017 году планирует поставить потребителям 14,5 тыс. грузовых вагонов всех видов. Об этом на собрании директоров корпорации сказал первый заместитель генерального директора УВЗ Юрий Бодяев.



Как сообщает пресс-служба холдинга, собрание директоров танкового холдинга состоялось 22 декабря в Москве. Оно было посвящено подведению итогов работы в 2016 году. В мероприятии приняли участие топ-менеджмент УВЗ, а также директора предприятий, КБ и НИИ, входящих в интегрированную структуру.



«Уралвагонзавод» остается одной из самых работоспособных корпораций отечественного ОПК. Ежегодно поставляемые нами изделия исчисляются тысячами единиц, а количество государственных контрактов — сотнями», — выступая перед собравшимися, отметил генеральный директор корпорации Олег Сиенко.



В 2016 году корпорация продолжила работу в рамках военно-технического сотрудничества. По линии самостоятельной внешнеторговой деятельности шел устойчивый рост объема поставок запасных частей, узлов и агрегатов. В течение всего года проводилась работа по продвижению гражданской продукции корпорации на внешние рынки. На различных стадиях проработки находятся проекты создания совместных предприятий по производству и модернизации подвижного состава, производству запчастей, разрабатываются технические задания на проектирование и производство вагонов для инозаказчиков.



Оценивая ситуацию на рынке вагоностроения, первый заместитель генерального директора Юрий Бодяев сказал, что о полной стабилизации вагоностроительной отрасли говорить пока рано, но благодаря мерам господдержки в российском вагоностроении наметились положительные тенденции. УВЗ был получен ряд крупных заказов, была увеличена загрузка вагоносборочного и металлургического производств. При этом почти 80% всех изготовленных «Уралвагонзаводом» вагонов — инновационные. Это лучший результат с момента освоения их серийного производства. Практически 100% выпускаемых вагонов марки УВЗ — новые модели, спроектированные за последние два-три года.



«Планом 2017 года предусмотрены поставки в адрес российских и зарубежных потребителей 14,5 тыс. грузовых вагонов всех видов», — отметил Ю. Бодяев.



Ключевым событием уходящего года стало утверждение советом директоров стратегии развития УВЗ до 2025 года. Об этом в своем выступлении подчеркнул заместитель генерального директора по развитию корпорации Дмитрий Школьный. В стратегии зафиксированы цели деятельности корпорации и детальные механизмы их достижения. Большую часть мероприятий планируется реализовать в ближайшие два года. Итогом станет создание диверсифицированного интегрированного холдинга, отвечающего за полный жизненный цикл изделий от производства до утилизации.



В ходе мероприятия были награждены директора предприятий интегрированной структуры УВЗ, чьи коллективы показали отличные производственные результаты в 2016 году. В номинации «Лучший исполнитель НИОКР» победил ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород). В номинации «Лучшие поставщики образцов вооружения военной и специальной техники» — нижнетагильский «Уралвагонзавод». Лучшим ремонтным предприятием признан АО «81 БТРЗ» (Армавир), лучшим заводом по ремонту железнодорожной техники — АО «192 ЦЗЖТ» (Брянск). В номинации «Лучшие поставщики специальных комплектующих изделий» — АО «Каменск-Уральский литейный завод» (Каменск-Уральский).

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