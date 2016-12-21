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В 2017 году сигареты могут подорожать до 220 рублей за пачку

УрБК, Москва, 21.12.2016. В 2017 году в России пачка сигарет может подорожать до 220 рублей. На данный момент средняя цена пачки сигарет в России — 90 руб., сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД России.



Согласно подсчетам ведомства, такова будет стоимость сигарет с учетом повышения акцизов на табачные изделия с нового года.



«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1,68 тыс. руб. за 1 тыс. сигарет, планируется ее увеличение до 2 тыс. 123 руб. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 руб. за пачку», — говорится в письме заместителя главы МВД Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.



Согласно внесенным в Налоговый кодекс изменениям и правкам, с января 2017 года минимальное значение акциза на табачную продукцию повышается на 26%. Минимальная ставка должна была вырасти по плану с 1,68 тыс. до 1,93 тыс. руб. на 1 тысячу сигарет, Но министерство финансов решило проиндексировать последнее значение на 10%: сумма выросла до 2 тыс.123 руб. на 1 тыс. сигарет.



В МВД делают вывод, что из-за значительной разницы в размере акцизных ставок России, Республики Казахстан и Республики Беларусь поток нелегальной продукции из стран-партнеров будет увеличиваться, что уже наблюдается в приграничных с Белоруссией областях. Между тем, по оценкам Минфина и Минсельхоза, объем нелегального рынка в России составляет всего лишь 2%.

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