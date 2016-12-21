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ТМК подписала соглашение с Минприроды и Росприроднадзором в сфере экологии

УрБК, Москва, 21.12.2016. Трубная Металлургическая Компания (ТМК), Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и правительство Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии в рамках проведения в 2017 году в России года экологии. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Соответствующий документ подписали министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор ТМК Александр Ширяев.



По словам Сергея Донского, объем природоохранных инвестиций ТМК в рамках соглашения составит около 800 млн руб. по проектам, реализуемым в период с 2014 по 2019 год.



Договоренности подразумевают реализацию значимых экологических проектов на одном из уральских предприятий компании — Северском трубном заводе (СТЗ). В соответствии с четырехсторонним соглашением на заводе будут установлены шумопоглощающие устройства крышных вентиляторов и помещения дымососной участка дуговой сталеплавильной печи. В рамках реконструкции трубопрокатного производства на СТЗ запланировано строительство термоотдела с водоподготовкой и оборотным циклом водоснабжения и строительство финишной доочистки сточных вод.



Стоит отметить, что это третье соглашение ТМК в рамках года экологии, первые два были подписаны в сентябре по экологическим проектам Волжского трубного и Таганрогского металлургического заводов при участии представителей органов власти Волгоградской и Ростовской областей.



«Зеленые» инвестиции являются обязательной составляющей всех проектов в рамках технического перевооружения на предприятиях компании, за последние десять лет мы вложили в экологические проекты 6,5 млрд руб. в ходе модернизации производства. Четырехстороннее взаимодействие в год экологии придает еще большую значимость нашей работе в природоохранной сфере — ТМК, как отдельно взятой компании, так и всего российского бизнеса для обеспечения экологической безопасности», — прокомментировал генеральный директор ТМК Александр Ширяев.

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