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04.06.2025

Более 350 сотрудников ТМК примут участие в корпоративном чемпионате «Игры мастеров»

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Трубная металлургическая компания (ТМК) организовала на четырех производственных площадках седьмой корпоративный чемпионат профессионального мастерства «Игры мастеров», в рамках которого более 350 участников демонстрируют свой уровень профессиональной подготовки, сообщает пресс-служба предприятия.

Более 350 сотрудников ТМК примут участие в корпоративном чемпионате «Игры мастеров»

«Традиционный чемпионат «Игры мастеров» позволяет сотрудникам объективно оценить собственный уровень профессионализма и наметить точки роста. Мероприятие играет важную роль в укреплении корпоративной культуры, дает возможность работникам проявить свой потенциал, а руководству — оценить эффективность обучающих программ и сформировать кадровый резерв. Помимо этого, чемпионат имеет важную профориентационную составляющую — на протяжении последних двух лет в нем принимают участие студенты. В этом году их число существенно увеличилось», — сказала заместитель гендиректора ТМК по управлению персоналом Елена Позолотина.

Соревнования организованы Корпоративным университетом TMK2U и проходят на Волжском трубном (ВТЗ), Первоуральском новотрубном (ПНТЗ), Северском (СТЗ) и Синарском (СинТЗ) трубных заводах, а также в Полевском многопрофильном техникуме им. В. И. Назарова и Каменск-Уральском политехническом колледже (КУПК), которые являются партнерами ТМК по федеральному проекту «Профессионалитет».

В числе конкурсантов — сотрудники предприятий ТМК, студенты средних специальных учебных заведений и представители других промышленных компаний (в том числе Группы Синара, Русской нержавеющей компании (РНК), СИБУРа и других). Участники продемонстрируют мастерство по 22 компетенциям: вальцовщик, водитель погрузчика, газорезчик, лабораторный химический анализ, производство стали, сварочные технологии, а также по другим направлениям. В рамках чемпионата для участников организована деловая, развлекательная и спортивная программы.

Отметим, что корпоративный чемпионат «Игры мастеров» проводится в ТМК с 2018 года. С 2023 года в нем также принимают участие учащиеся партнерских ссузов, что позволяет молодым людям получить реальную производственную практику и познакомиться с потенциальным работодателем.

Фото предоставлено пресс-службой ТМК
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