УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. В Свердловской области по итогам 2026 года зафиксировано снижение числа дорожно‑транспортных происшествий на региональных трассах — по данным регионального минтранса, к ноябрю показатель сократился почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Количество погибших в ДТП уменьшилось на 13,3%. Об этом сообщается в официальном канале губернатора Дениса Паслера в национальном мессенджере «Макс».

Глава региона, подводя итоги работ по повышению безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», отметил, что на ряде участков элементы дорожной безопасности появились впервые — именно такие меры, как указал Д. Паслер, способствуют снижению аварийности. Губернатор также заявил о планах продолжить реализацию соответствующих мероприятий в следующем году.

В течение 2026 года в регионе выполнен масштабный комплекс работ: специалисты оборудовали свыше 40 км барьерных и пешеходных ограждений, установили порядка 1,4 тыс. дорожных знаков и 3 тыс. сигнальных столбиков, нанесли более 1,6 тыс. километров дорожной разметки. Кроме того, обустроено около 3 км тротуаров и 1 км наружного освещения, а также оборудовано 26 автобусных остановок.

Отдельные проекты реализованы на ключевых направлениях. Так, порядка 2 км новых тротуаров появилось на автодороге Каменск‑Уральский — Позариха — Беловодье, еще 465 м — на подъезде к Ирбиту в районе мотоциклетного завода. Наружное освещение смонтировано на участках региональных трасс в районе деревни Голышева и в Березовском городском округе. На Серовском тракте в районе Верхней Туры обустроена площадка для отдыха водителей и стоянка транспортных средств.

Ранее Денис Паслер в своих социальных сетях рассказывал об итогах ремонта мостов и дорог, ведущих к малым населенным пунктам.