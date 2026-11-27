УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. Баскетбольный клуб УГМК 29 ноября проведет тематический матч ко Дню матери против команды «Надежда» из Оренбургской области. В рамках игры в фойе Дворца игровых видов спорта (ДИВС) болельщики смогут бесплатно позвонить мамам, а также примут участие в праздничных активностях, сообщают организаторы.

Для звонков на стадионе установят специальный телефон. В фойе и на трибунах также организуют интерактивные зоны, где зрители смогут создать памятные моменты для близких.

Одним из событий программы станет гендер-пати, которую клуб проведет совместно с «УГМК-Здоровье». Кроме того, среди болельщиков, посетивших все осенние матчи команды, разыграют подарки для трех победителей.

В преддверии игры клуб запустил городскую информационную кампанию с призывом позвонить и поздравить мам с праздником. Напоминание размещено на фасаде УГМК-Арены, медиафасаде бизнес-центра «Высоцкий», в общественном транспорте, на телеканале ОТВ и на рекламных поверхностях города.

Матч УГМК — «Надежда» начнется 29 ноября в 16:30 в ДИВСе. Вход — по билетам.