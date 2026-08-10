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10 августа 202617:17

Универсиада остается за Екатеринбургом

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи обсудили перспективы проведения в регионе крупнейших международных спортивных и деловых мероприятий. Ключевыми темами повестки стали инициативы главы Среднего Урала о выдвижении кандидатуры Екатеринбурга на право принятия Всемирных студенческих игр FISU в 2029 или 2031 году, а также Всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем SportAccord в 2027 году.

Рабочая встреча состоялась на полях торжественной церемонии открытия Спартакиады народов России, стартовавшей 8 августа во Дворце игровых видов спорта (ДИВС). Свердловская область принимает на своих площадках почти половину всех дисциплин масштабного федерального турнира, что стало дополнительным подтверждением высокого организационного и инфраструктурного потенциала региона. По словам Дениса Паслера, Средний Урал сегодня выступает не просто как индустриальный, но и как признанный спортивный центр державы, способный брать на себя ответственность за проведение событий глобального уровня и интегрировать российскую повестку в международный контекст.

По словам Михаила Дегтярева, Министерство спорта РФ полностью поддержало предложение Дениса Паслера о возвращении в Россию права на проведение Всемирных студенческих игр. «Екатеринбург готов принять Всемирные студенческие игры FISU в 2029 или 2031 году. По инициативе главы Свердловской области Дениса Паслера мы отдельно обсудили вопрос возвращения права проведения этого турнира в Россию», — заявил министр спорта по итогам переговоров.

Глава ведомства особо подчеркнул, что город обладает всей необходимой базой для проведения состязаний подобного масштаба. «Город готов принять соревнования: необходимая инфраструктура уже создана», — отметил М. Дегтярев, добавив, что федеральный центр начнет прорабатывать эту инициативу в тесном контакте с Российским спортивным студенческим союзом (РССС) и международными коллегами из FISU. Подготовка заявки потребует формирования детальной дорожной карты, однако базовый фундамент для успеха уже заложен.

Всемирные студенческие игры являются вторым по масштабу мультиспортивным событием в мире после Олимпиад. Турнир традиционно собирает более 10 тыс. атлетов из полутора сотен стран, которые соревнуются примерно в 15–20 летних видах спорта. Это требует от принимающего региона колоссальных логистических и гостиничных мощностей. Уверенность федерального центра в возможностях уральской столицы базируется на богатом спортивном наследии, сформированном в последние годы.

Изначально Екатеринбург готовился к проведению летней Универсиады-2023, которая впоследствии была трансформирована в Международный фестиваль университетского спорта. Благодаря этому мегапроекту в регионе была создана беспрецедентная инфраструктура: возведены Дворец водных видов спорта, современнейший кампус Уральского федерального университета (УрФУ) с комплексом общежитий мирового уровня, реконструированы Центральный стадион («Екатеринбург Арена») и Дворец игровых видов спорта, обновлены тренировочные базы и транспортные артерии. Сегодня эти объекты функционируют в ежедневном режиме, обеспечивая потребности как профессиональных атлетов, так и массового спорта.

Вторым стратегическим направлением встречи стало обсуждение возможности проведения в Екатеринбурге Всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем SportAccord в 2027 году. SportAccord является одной из самых влиятельных мировых платформ, объединяющей руководителей международных спортивных федераций, организаторов мега-событий, представителей городов и крупнейших инвесторов. Проведение подобного саммита на уральской земле позволило бы региону не только укрепить статус центра спортивной дипломатии, но и привлечь значительные инвестиции в индустрию гостеприимства, креативные индустрии и спортивный бизнес.

Денис Паслер отметил, что Свердловская область обладает богатым опытом организации крупнейших деловых форумов (таких как международная промышленная выставка «Иннопром») и готова предоставить международным делегациям высочайший уровень сервиса. Михаил Дегтярев поддержал эту инициативу, выразив готовность Минспорта выступить соорганизатором и лоббистом заявки на международной арене.

Возвращение международных деловых и спортивных стартов на территорию России является одним из приоритетов государственной политики. Спартакиада народов России, проходящая сейчас в семи регионах страны, рассматривается федеральным центром как важнейший этап подготовки и смотра резерва для будущей олимпийской сборной, которая будет формироваться, в том числе, на базе уральских спортивных школ.

В рамках визита в Екатеринбург Михаил Дегтярев также вручил Денису Паслеру ведомственную награду — Медаль Николая Озерова. Высокая оценка Министерства спорта РФ была присвоена губернатору за существенный личный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта, а также за активную работу по популяризации здорового образа жизни среди жителей Свердловской области, где сегодня систематически спортом занимаются более 2,5 млн человек.

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