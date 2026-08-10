Универсиада остается за Екатеринбургом

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи обсудили перспективы проведения в регионе крупнейших международных спортивных и деловых мероприятий. Ключевыми темами повестки стали инициативы главы Среднего Урала о выдвижении кандидатуры Екатеринбурга на право принятия Всемирных студенческих игр FISU в 2029 или 2031 году, а также Всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем SportAccord в 2027 году.

Рабочая встреча состоялась на полях торжественной церемонии открытия Спартакиады народов России, стартовавшей 8 августа во Дворце игровых видов спорта (ДИВС). Свердловская область принимает на своих площадках почти половину всех дисциплин масштабного федерального турнира, что стало дополнительным подтверждением высокого организационного и инфраструктурного потенциала региона. По словам Дениса Паслера, Средний Урал сегодня выступает не просто как индустриальный, но и как признанный спортивный центр державы, способный брать на себя ответственность за проведение событий глобального уровня и интегрировать российскую повестку в международный контекст.

По словам Михаила Дегтярева, Министерство спорта РФ полностью поддержало предложение Дениса Паслера о возвращении в Россию права на проведение Всемирных студенческих игр. «Екатеринбург готов принять Всемирные студенческие игры FISU в 2029 или 2031 году. По инициативе главы Свердловской области Дениса Паслера мы отдельно обсудили вопрос возвращения права проведения этого турнира в Россию», — заявил министр спорта по итогам переговоров.

Глава ведомства особо подчеркнул, что город обладает всей необходимой базой для проведения состязаний подобного масштаба. «Город готов принять соревнования: необходимая инфраструктура уже создана», — отметил М. Дегтярев, добавив, что федеральный центр начнет прорабатывать эту инициативу в тесном контакте с Российским спортивным студенческим союзом (РССС) и международными коллегами из FISU. Подготовка заявки потребует формирования детальной дорожной карты, однако базовый фундамент для успеха уже заложен.

Всемирные студенческие игры являются вторым по масштабу мультиспортивным событием в мире после Олимпиад. Турнир традиционно собирает более 10 тыс. атлетов из полутора сотен стран, которые соревнуются примерно в 15–20 летних видах спорта. Это требует от принимающего региона колоссальных логистических и гостиничных мощностей. Уверенность федерального центра в возможностях уральской столицы базируется на богатом спортивном наследии, сформированном в последние годы.

Изначально Екатеринбург готовился к проведению летней Универсиады-2023, которая впоследствии была трансформирована в Международный фестиваль университетского спорта. Благодаря этому мегапроекту в регионе была создана беспрецедентная инфраструктура: возведены Дворец водных видов спорта, современнейший кампус Уральского федерального университета (УрФУ) с комплексом общежитий мирового уровня, реконструированы Центральный стадион («Екатеринбург Арена») и Дворец игровых видов спорта, обновлены тренировочные базы и транспортные артерии. Сегодня эти объекты функционируют в ежедневном режиме, обеспечивая потребности как профессиональных атлетов, так и массового спорта.

Вторым стратегическим направлением встречи стало обсуждение возможности проведения в Екатеринбурге Всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем SportAccord в 2027 году. SportAccord является одной из самых влиятельных мировых платформ, объединяющей руководителей международных спортивных федераций, организаторов мега-событий, представителей городов и крупнейших инвесторов. Проведение подобного саммита на уральской земле позволило бы региону не только укрепить статус центра спортивной дипломатии, но и привлечь значительные инвестиции в индустрию гостеприимства, креативные индустрии и спортивный бизнес.

Денис Паслер отметил, что Свердловская область обладает богатым опытом организации крупнейших деловых форумов (таких как международная промышленная выставка «Иннопром») и готова предоставить международным делегациям высочайший уровень сервиса. Михаил Дегтярев поддержал эту инициативу, выразив готовность Минспорта выступить соорганизатором и лоббистом заявки на международной арене.

Возвращение международных деловых и спортивных стартов на территорию России является одним из приоритетов государственной политики. Спартакиада народов России, проходящая сейчас в семи регионах страны, рассматривается федеральным центром как важнейший этап подготовки и смотра резерва для будущей олимпийской сборной, которая будет формироваться, в том числе, на базе уральских спортивных школ.

В рамках визита в Екатеринбург Михаил Дегтярев также вручил Денису Паслеру ведомственную награду — Медаль Николая Озерова. Высокая оценка Министерства спорта РФ была присвоена губернатору за существенный личный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта, а также за активную работу по популяризации здорового образа жизни среди жителей Свердловской области, где сегодня систематически спортом занимаются более 2,5 млн человек.