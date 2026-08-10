Спартакиада народов России стартовала в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и министр спорта РФ Михаил Дегтярев приветствовали 8 августа участников и болельщиков Спартакиады народов России во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.

В департаменте информполитики региона сообщили, что в день открытия Спартакиады — 8 августа — состоялась передача символа соревнований от спортсменов с мировым признанием начинающим юным атлетам. Атлетов представил пловец, чемпион России на дистанции 400 м вольным стилем, мастер спорта России международного класса Савелий Лузин. От лица судейского корпуса выступила трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию, заслуженный тренер России Ольга Брусникина.

«Больше 2,5 млн уральцев занимаются спортом, в регионе около 12 тыс. спортивных объектов и 1 тыс. 400 спортсменов, которые защищают честь региона и страны в соревнованиях разного уровня. Важнейшие соревнования пройдут в семи регионах страны, но именно Свердловская область — в центре событий. Благодарю Министерство спорта РФ, Президента России Владимира Владимировича Путина за то, что доверили Среднему Уралу открыть Спартакиаду и провести в нашем регионе соревнования по 21 виду спорта — это почти половина всех дисциплин. Свердловскую область представляют 338 спортсменов в 35 видах спорта. Мы верим в них и будем поддерживать на каждой площадке. Уверен, что кто-то из уральских спортсменов по итогам Спартакиады представит нашу страну на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе», — сказал Д. Паслер.

В свою очередь М. Дегтярев поблагодарил Свердловскую область и другие регионы, участвующих в Спартакиаде. «Я уверен, что Спартакиада даст возможность заявить о себе не только уже признанным лидерам нашей сборной, но и молодым восходящим звездам. Здесь обязательно появятся новые имена, которые в ближайшие годы будут проставлять Россию на международной арене», — сказал М. Дегтярев.

Далее глава Минспорта РФ вручил спортсменам, тренерам, представителям органов власти ведомственные награды. В частности, губернатор Денис Паслер награжден Медалью Николая Озерова — это ведомственная награда Минспорта РФ, которая присуждается за вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта, пропаганду физкультуры и спорта и личные достижения в этой сфере.

Спартакиада народов России продлится до 4 октября. В целом в программе соревнований — 44 олимпийских вида спорта. Ожидается участие свыше 12 тыс. спортсменов.