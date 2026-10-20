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Баскетболистки УГМК проведут тематический матч с «Самарой» в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба БК УГМК

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. Баскетбольный клуб УГМК проведет тематический матч с «Самарой» в рамках сезона «Искусство побеждать 2.0». Встреча пройдет 20 октября в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта (ДИВС), начало — в 18:30, сообщила пресс-служба клуба.

Матч посвятят объединению спорта и искусства. В программу войдут шоу-открытие, выступление оркестра и хореографическая постановка. Организаторы рассчитывают с помощью музыки и танца подчеркнуть связь баскетбола с различными направлениями искусства.

Сезонная концепция «Искусство побеждать 2.0» предполагает объединение спорта и культуры. В клубе отмечают, что баскетбол сочетает мастерство игроков, эстетику движений, командное взаимодействие и эмоции.

Вход на матч будет осуществляться по билетам. Информация о них размещена в социальных сетях клуба.

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